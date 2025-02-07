DAMISE: Yerli Dijital Platform Uçuşa Geçiyor

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Başta havacılık, uzay, savunma, denizcilik firmaları olmak üzere sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına odaklanan yerli dijital platform DAMISE, yeni nesil sektörel arama motoru ve pazar yeriyle 2 bin 500 kullanıcıya hizmet sağlıyor.

Platforma ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında paylaşılan bilgilere göre, startup olarak yola çıkan DAMISE, yerli üreticileri küresel firmalarla bir araya getirerek ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

SAHA İstanbul'un ilgili programlarıyla da desteklenen platform, 2022'den bu yana sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik birçok özelliği kullanıcılarına sunuyor.

DAMISE Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasemin Ok, toplantıda yaptığı konuşmada, sektöre yönelik yaptıkları firma ve pazar analizlerinde, raporlarda ve çalışmalarda sektördeki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirterek, "Yerli üreticilerimiz, çok kaliteli ve güvenilir ürünler geliştirmesine rağmen markalaşma, ticarileşme ve dünyaya açılma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle küresel tedarik zincirine giriş süreçlerini, ihracatta karşılaşılan engelleri, firmalarımızın uluslararası alanda ana üreticilerle çalışırken yaşadığı zorlukları tespit ettikten sonra buna yönelik çözüm geliştirmek amacıyla bir dijital ekosistem platformu oluşturma fikrini geliştirdik." ifadelerini kullandı.

DAMISE'de ekosistem, akademi, tedarikçi yönetim sistemi, dijital vitrin ve dijital lansman alanlarının yer aldığını aktaran Ok, şunları kaydetti:

"Ekosistem alanında sektör paydaşları, ürün ve hizmetlerini spesifik detaylarıyla sergiliyor. Kaynağından doğrulanmış ürün sertifikalarıyla alıcıların güvenli ürünlere erişimi konusunda önemli bariyeri ortadan kaldırdık. Akademide ise sektöre özel stratejik ve önemli konularda çevrim içi ve çevrim dışı eğitimler sunuluyor. Firmaların küresel tedarik sistemlerine giriş süreçleri doğrultusunda Tedarikçi Yönetim Sistemi oluştu. Sektördeki etkinliklerin, fuarların ve yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını gördük. Bunların uzun süreli olabilmesi için Dijital Vitrin ortaya çıktı."

"Platformda 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmet yer alıyor"

Yasemin Ok, yeni ürünlerin hedef kitlelere etkili tanıtımında fiziksel sınırların kaldırılmasının önem taşıdığını belirterek, platformda tanıtımlar gerçekleştirmek amacıyla yeni modül geliştirdiklerini anlattı.

DAMISE'nin, savunma, havacılık, uzay, denizcilik ve bağlantılı 56 alt sektörü birbirleriyle ve ana üreticilerle buluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platformumuzda güncel içerikleri, haberleri, etkinlikleri, ihaleleri ve sektörel raporları yayınlıyoruz. Sektörde ne olup ne bitiyor, araştırma yapılmasına imkan sağlıyoruz. Önemli veri, istatistik ve bilgileri paylaşıyoruz. Şu anda platforma kayıtlı 2 bin 500 üye var. Platformda 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmet yer alıyor. Aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, ABD, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de olduğu farklı ülkelerden üyelerimiz bulunuyor."

Ok, platforma şu ana kadar 1 milyon dolar yatırım yapıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde gelişen teknolojilerle birlikte hizmetler de geliştirilecek ve bu yatırım daha da artacak. Ülkeler bazında DAMISE distribütörleri, paydaşları ve sektörel işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.