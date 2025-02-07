DAMISE: Yerli Dijital Platform Uçuşa Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DAMISE: Yerli Dijital Platform Uçuşa Geçiyor

Havacılık, uzay ve savunma sektörlerine yönelik yerli dijital platform DAMISE, 2 bin 500 kullanıcıya hizmet veriyor.

07.02.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başta havacılık, uzay, savunma, denizcilik firmaları olmak üzere sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına odaklanan yerli dijital platform DAMISE, yeni nesil sektörel arama motoru ve pazar yeriyle 2 bin 500 kullanıcıya hizmet sağlıyor.

Platforma ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında paylaşılan bilgilere göre, startup olarak yola çıkan DAMISE, yerli üreticileri küresel firmalarla bir araya getirerek ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

SAHA İstanbul'un ilgili programlarıyla da desteklenen platform, 2022'den bu yana sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik birçok özelliği kullanıcılarına sunuyor.

DAMISE Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasemin Ok, toplantıda yaptığı konuşmada, sektöre yönelik yaptıkları firma ve pazar analizlerinde, raporlarda ve çalışmalarda sektördeki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirterek, "Yerli üreticilerimiz, çok kaliteli ve güvenilir ürünler geliştirmesine rağmen markalaşma, ticarileşme ve dünyaya açılma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle küresel tedarik zincirine giriş süreçlerini, ihracatta karşılaşılan engelleri, firmalarımızın uluslararası alanda ana üreticilerle çalışırken yaşadığı zorlukları tespit ettikten sonra buna yönelik çözüm geliştirmek amacıyla bir dijital ekosistem platformu oluşturma fikrini geliştirdik." ifadelerini kullandı.

DAMISE'de ekosistem, akademi, tedarikçi yönetim sistemi, dijital vitrin ve dijital lansman alanlarının yer aldığını aktaran Ok, şunları kaydetti:

"Ekosistem alanında sektör paydaşları, ürün ve hizmetlerini spesifik detaylarıyla sergiliyor. Kaynağından doğrulanmış ürün sertifikalarıyla alıcıların güvenli ürünlere erişimi konusunda önemli bariyeri ortadan kaldırdık. Akademide ise sektöre özel stratejik ve önemli konularda çevrim içi ve çevrim dışı eğitimler sunuluyor. Firmaların küresel tedarik sistemlerine giriş süreçleri doğrultusunda Tedarikçi Yönetim Sistemi oluştu. Sektördeki etkinliklerin, fuarların ve yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını gördük. Bunların uzun süreli olabilmesi için Dijital Vitrin ortaya çıktı."

"Platformda 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmet yer alıyor"

Yasemin Ok, yeni ürünlerin hedef kitlelere etkili tanıtımında fiziksel sınırların kaldırılmasının önem taşıdığını belirterek, platformda tanıtımlar gerçekleştirmek amacıyla yeni modül geliştirdiklerini anlattı.

DAMISE'nin, savunma, havacılık, uzay, denizcilik ve bağlantılı 56 alt sektörü birbirleriyle ve ana üreticilerle buluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platformumuzda güncel içerikleri, haberleri, etkinlikleri, ihaleleri ve sektörel raporları yayınlıyoruz. Sektörde ne olup ne bitiyor, araştırma yapılmasına imkan sağlıyoruz. Önemli veri, istatistik ve bilgileri paylaşıyoruz. Şu anda platforma kayıtlı 2 bin 500 üye var. Platformda 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmet yer alıyor. Aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, ABD, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de olduğu farklı ülkelerden üyelerimiz bulunuyor."

Ok, platforma şu ana kadar 1 milyon dolar yatırım yapıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde gelişen teknolojilerle birlikte hizmetler de geliştirilecek ve bu yatırım daha da artacak. Ülkeler bazında DAMISE distribütörleri, paydaşları ve sektörel işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Savunma, İhracat, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAMISE: Yerli Dijital Platform Uçuşa Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: DAMISE: Yerli Dijital Platform Uçuşa Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.