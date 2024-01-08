 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Frederiksberg bölgesinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi. Filistin bayrağı taşıyan grup, Gazze'de soykırımın durdurulması ve özgür Filistin talepleriyle Kopenhag'ın belediye binasına doğru yürüdü. Ayrıca, derhal ve kalıcı ateşkes, insani yardımlara sınırsız erişim, Gazze'nin işgaline son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Danimarka\'da Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi
08.01.2024 - 18:03,
Abone Ol

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Frederiksberg bölgesinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Frederiksberg'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde semtin belediye binası önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, " Gazze'de soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarak Kopenhag'ın tarihi Radhuspladsen Meydanı'ndaki belediye binasına doğru yürüdü.

Gruptakiler, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımlara sınırsız erişim, Gazze'nin işgaline son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çağrı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Danimarka, Filistin, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement