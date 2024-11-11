Dar Gelirliler Kış Aylarında Zorlanacak - Son Dakika
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Dar Gelirliler Kış Aylarında Zorlanacak

CHP'li Gürer, gıda enflasyonu ve borç artışının kışta dar gelirli vatandaşları zorlayacağını açıkladı.

11.11.2024 10:58
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ANKARA - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dar gelirlilerin kış aylarında ısınma ve gıda giderleri nedeniyle zor bir süreç yaşayacaklarını belirterek, "Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Raftaki gıda fiyatı yükselişini iktidarın hesaplayamadığı görülüyor. Yanlış yönetimin bedelini halk ödüyor. Türkiye'nin, yüzde 45'in üzerindeki gıda enflasyonu ile G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ikinci ülke konumununa gelmesi öngörüsüzlüğün ve sürece doğru bakılmadığının yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, 3 trilyon 674 liraya yükselen bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ile vatandaşların borçla yaşar duruma geldiğini vurguladı.

Bireysel kredilerin bakiyesinin 25 Ekim – 2 Kasım arasında 16,6 milyar lira artarak 1 trilyon 951 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesinin ise 46,6 milyar lira artarak 1 trilyon 723 milyar liraya kadar tırmanmasının borçlanmanın durmadan devam ettiği gösterdiğini ifade eden Gürer, tüketicilerin bankalara borçlarının 2023 yılı sonuna göre 946 milyar lira (yüzde 34,7 oranında) arttığını kaydetti. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesinin 393 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesinin ise 553 milyar lira (yüzde 47,2) artış kaydettiğini aktaran, Gürer, şöyle devam etti:

"Vatandaş  ödeme güçlüğüne düşünce icralar da artıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 4 milyar lira artarak 95,5 milyar liraya kadar yükseldi.Her hafta bu artış devam ediyor.Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 50,1 milyar liralık (yüzde 110,7 oranında) artış yaşandığı verilerde görülüyor. Bankalar zaman zaman bu borçları düşük bir karşılıkla varlık yönetim şirketlerine devrettikleri için gerçek rakam bundan çok daha yüksek olduğu da  ifade ediliyor.

Ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasi iktidar ülkeyi borç batağına soktu. Esnafta, çiftçide, çalışanda borçlanarak yaşamını sürdürüyor. Borcu olmayan çok sınırlı kesim kaldı. Sürekli zam ve vergiler artarken vatandaş geliri de sürekli daralıyor. Ödeme güçlüğü de giderek yaygınlaşıyor. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 200,6, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 64,7 oranında artış olduğu verilerde yer alıyor. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporu'na göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 143 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan borçlarının toplamı 3,79 trilyon lirayı buluyor. Veriler de gösteriyor ki borçlanmalar sürecek. Fiyatlar artacak. Yeni zam ve vergiler de gelecek ve bu kış zor geçecek. Geçim ayazı kış ayazı gibi üşütecek. Bahara kadar yaşam daha zorlaşacak. Borç ödemede vatandaşın soluğu daralacak."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dar Gelirliler Kış Aylarında Zorlanacak - Son Dakika

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