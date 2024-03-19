Dardanel, Çanakkale\'de Hatıra Ormanı Oluşturdu

Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, şehrin merkeze bağlı Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde belirlenen alanlara 10 bin kızılçam fidanıyla "Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturdu.
Kalabaklı köyünde gerçekleştirilen törende konuşan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, dün düzenlenen törenler ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Dardanel'in, büyük zaferin 69'uncu yılında Çanakkale'de kurulduğunu anlatan Önen, şöyle devam etti:
"40 sene önce, 16 Nisan 1984'te buraya da çok yakın olan fabrikamızda üretime başladık. 40 yıldan beri üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz, yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisine elimizden geldiğince katkı yapmaya çalışıyoruz. Dardanel markasını burada yarattık. Ayrıca pek çok kategoride de başka markalar yarattık. Bunlarla sadece yurt içine değil, yurt dışında da ülkemizi temsil etmeye, oradan da pazar payları pazarlarından pay almaya çalışıyoruz. Şu anda 3 bin 500'ün üzerinde direk olarak çalışanımız var. Ama paydaşlarımızla, esnafımızla, çevremizdeki alışveriş, ticaret yaptığımız kişilerle birlikte bizim 35 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz da diyebiliriz. Çanakkale'de Dardanel'den emekli olmuş binlerce kişi ve ailenin olmasından dolayı da gerçekten gurur duyuyoruz."
Dardanel olarak şehrin tüm sosyal yaşamına dokunma gayretinde olduklarına işaret eden Niyazi Önen, yaptıkları faaliyetler içerisinde çevrenin, bölgenin sporuna, medyasına, eğitimine, sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Önen, "Geçen yıl yöremiz iki tane büyük yangın felaketi sonucunda ormanlarımızda ve yeşil ömrümüzde azalmalar oldu, hasarlar oldu. Tekrar yeşillendirme üzere gelecek nesillere yeşili bırakmak üzere Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Çanakkale'de iki bölgede, Kalabaklı ve Çanakalan bölgelerinde toplam 60 bin metrekare üzerinde 10 bin adet ağacın dikilmesi ve böylece Dardanel 40. Yıl Ormanı Hatıra Ormanı yaratmak için bir araya geldik. Bizler elimizden geldiğince yöremize katkı sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in bugün tüm mutfaklara giren önemli bir marka olduğunu belirtti.
Şirketin sadece Çanakkale'nin değil, ulusal ve uluslararası anlamda da önemli bir marka olduğunu vurgulayan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çanakkale için de bir gurur markası. Gerek firması olarak, gerek Niyazi Önen ve ailesi olarak ilimizdeki diğer sosyal sorumluluk projelerinde de hep öncü oldular, yanımızda oldular. Bugün burada da onun güzel bir örneğini görüyoruz. Dün kutladığımız zaferin yaşandığı tam böyle karşı cepheye bakan bir yerde bu kadar fidanı toprakla buluşturmak, geleceğe bunları dikmek, bir nevi geleceği şekillendirmek için atılmış bir adım için aileye teşekkür ediyorum. Böyle güzel firmaların, ailelerin, işlerin, böyle güzel üretimlerin ilelebet devam etmesini istiyoruz, ümit ediyoruz. Ülkemizin kalkınması için, milletimizin refahı, mutluluğu için bu üretim faaliyeti şart. Üretimde güçlü olmamız lazım, dünyada güçlü olmak için. Bu anlamda böyle bir markayı oluşturdukları için, üretimlerine devam ettikleri için kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu yangını hep beraber yaşadık. Maalesef çok büyük bir sayıda ağacımız yandı. Bu anlamda anlamlı bir katkı oldu bölge için. Zarar gören alanın yenilenmesi anlamında faydı bir adım olarak görüyorum."
Konuşmaların ardından Kalabaklı'da 15 bin metrekare araziye 2 bin 500, Çanakalan'da ise 45 bin metrekarelik arazide 7 bin 500 adet kızılçam fidanı dikildi.
Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AKUT ekibi, şirket çalışanları ve öğrenciler katıldı.
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