Darende-Malatya Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Darende-Malatya Yolu Yeniden Açıldı

Darende-Malatya Yolu Yeniden Açıldı

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Darende-Malatya karayolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

14.02.2025 12:46
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Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya- Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü, araç trafiğine açıldı.

Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan kamyon ve tırlar için kurtarma çalışmaları devam ederken D-300 kara yolunda araç trafiği durduruldu.

Darende ilçe ve bölge trafik ekipleri, ilçe girişinde araçları durdurarak kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi.

Belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.

İlçe kaymakamlığı tarafından yurtlara yerleştirilen 100'e yakın kişiye, barınma ve yemek imkanı sağlandı.

Karayolları ekiplerince temizlik, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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