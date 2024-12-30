Darıca\'da Doğal Gaz Kesintisi Sonrası Tüp Kuyruğu

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TÜP ALDILAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp kuyruğuna girdi. Gaz dağıtım şirketinin çalışmaları sürerken ilçede ev tüpüne talep arttı.