Darıca'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darıca'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor

Darıca\'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz çalışma sonucu meydana gelen doğal gaz patlamaları sonrası 14 kişi yaralandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, 180 personel ile gaz verme işlemlerinin devam ettiğini ve hedeflerinin bu gece konut sayısını yüzde 85'e çıkarmak olduğunu açıkladı.

31.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası gaz kesintilerine ilişkin, "180 personel ile doğal gaz verme işlemleri devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e ulaşmıştır" dedi.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık günü saat 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı.

İLK PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra yaşandığı iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 SAAT SONRA BAŞKA BİR EVDE PATLAMA OLDU

Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

TOPLANTI YAPILDI

PALGAZ Doğal gaz Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş Başkanlığı'nda bugün toplantı yapıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ve Vali Aktaş'ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen de katıldı.

'180 PERSONELLE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "Malum olduğu üzere son iki gündür yerel gaz dağıtım şirketinin mevcut teknik ekibine ilave olarak, diğer illerimizdeki 13 gaz dağıtım şirketinden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla toplam da 180 personel ile doğal gaz verme işlemleri devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e ulaşmıştır. Bu çalışmalarda en önemli önceliğimiz; vatandaşlarımızı hızlı ve gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak güvenli bir şekilde doğal gaza yeniden kavuşturmaktır" dedi.

'BU GECE GAZ ARZI SAĞLANAN KONUT SAYISINI YÜZDE 85'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Teknik ekipler tarafından binaların tek tek gezilerek gaz arzının sağlandığını söyleyen Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, "Vatandaşlarımızdan ricamız, sahada bilfiil görevli doğal gaz teknisyenlerimiz tarafından hanelerinde test ve kontrollerini tamamlamadan doğal gaz kullanmamalarıdır. Bu gece itibariyle de gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gaz arzı eksikliği sebebi ile elektrik şebekesinde de aşırı yüklenmenin sebep olduğu sorunların da önüne geçmek amacıyla, elektrik dağıtım şirketimiz takviye ekip ve ekipmanlarla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın yeni yılı; sıcak yuvalarında karşılamalarını takip ve temin etmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri olarak kriz merkezinde ve sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Nevzat Şatıroğlu, Politika, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Darıca, Enerji, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.