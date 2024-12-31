Darıca\'da Doğal Gaz Patlamaları: 14 Yaralı, Gaz Kesintileri Devam Ediyor

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası gaz kesintilerine ilişkin, "180 personel ile doğal gaz verme işlemleri devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e ulaşmıştır" dedi.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık günü saat 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı.

İLK PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra yaşandığı iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 SAAT SONRA BAŞKA BİR EVDE PATLAMA OLDU

Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

TOPLANTI YAPILDI

PALGAZ Doğal gaz Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş Başkanlığı'nda bugün toplantı yapıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ve Vali Aktaş'ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen de katıldı.

'180 PERSONELLE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "Malum olduğu üzere son iki gündür yerel gaz dağıtım şirketinin mevcut teknik ekibine ilave olarak, diğer illerimizdeki 13 gaz dağıtım şirketinden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla toplam da 180 personel ile doğal gaz verme işlemleri devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle gaz verilen konut sayısı yüzde 54'e ulaşmıştır. Bu çalışmalarda en önemli önceliğimiz; vatandaşlarımızı hızlı ve gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak güvenli bir şekilde doğal gaza yeniden kavuşturmaktır" dedi.

'BU GECE GAZ ARZI SAĞLANAN KONUT SAYISINI YÜZDE 85'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Teknik ekipler tarafından binaların tek tek gezilerek gaz arzının sağlandığını söyleyen Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, "Vatandaşlarımızdan ricamız, sahada bilfiil görevli doğal gaz teknisyenlerimiz tarafından hanelerinde test ve kontrollerini tamamlamadan doğal gaz kullanmamalarıdır. Bu gece itibariyle de gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gaz arzı eksikliği sebebi ile elektrik şebekesinde de aşırı yüklenmenin sebep olduğu sorunların da önüne geçmek amacıyla, elektrik dağıtım şirketimiz takviye ekip ve ekipmanlarla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın yeni yılı; sıcak yuvalarında karşılamalarını takip ve temin etmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri olarak kriz merkezinde ve sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.