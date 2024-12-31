Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
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Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Darıca'daki doğal gaz patlaması sonrası 13 kişi yaralandı, Kriz Merkezi toplantısı yapıldı.

31.12.2024 12:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişinin yaralandığı olayla ilgili Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz sorunu nedeniyle aktif olarak görev yapan Kriz Merkezi'nde Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

Darıca Kaymakamlığındaki toplantıda, sahada yürütülen çalışmaların detayları ele alındı, vatandaşların mağduriyetlerinin en hızlı şekilde giderilmesi için yapılan planlamalar üzerine çalışıldı.

Toplantıda, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ramazanoğlu, Abdullatif Özkan ile Selma Gülenç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürü Mehmet Çetin Ergün, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen de yer aldı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında 28 Aralık'ta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiş, olayda 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika

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