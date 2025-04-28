Darıca\'da gruplar arasında kanlı kavga! 5 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda, aynı grupta yer alan H.Y. pompalı tüfekle, T.C. bıçakla, karşı gruptaki I.E, A.E. ve M.E. ise sopayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.Y. ve T.C, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, I.E, A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.