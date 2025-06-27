Darıca'da Volkanik Madenle Topraksız Tarım - Son Dakika
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Darıca'da Volkanik Madenle Topraksız Tarım

Darıca\'da Volkanik Madenle Topraksız Tarım
27.06.2025 12:23
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Kocaeli'de volkanik cürufla yapılan topraksız tarım projesi, insan sağlığına zararsız ürünler sağlıyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir dönümlük serada ham maddesi Türkiye'de olan ve yapılan testlerden insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılıyor. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Türkiye'de ve dünyada uygulanan yöntemlerin dışında bambaşka yerli, maliyeti daha az olan bir model kullandıklarını belirterek, "Bu sistemde hemen hemen bütün sebze türlerini hatta meyve türlerini denedik. Domates, biber, patlıcan, çilek hatta yaban mersinine kadar her üründe denedik. Fındık ağacında bile inanılmaz hızlı bir büyüme gözler önünde. Zeytin ağacından maruluna, soğana hatta enginarına kadar bütün ekilen ürünlerde maksimum bir verimlilik sağladık" dedi.

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Darıca Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası' projesi kapsamında üretim sağlanıyor. İlçeye bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki bir dönümlük alanda bitkilerin üretiminde; geleneksel topraksız tartımda kullanan Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen 'kokopit' yerine ham maddesi Niğde ve Aksaray bölgesinde bulunan volkanik cüruf kullanılıyor. Bitkiler, besin eriği ve organik gübre karışımıyla üsten damlama yöntemiyle besleniyor. Bitki ihtiyacı olan kısmı aldıktan sonra süzülen eriyiği sistemin altında bulunan drenaj hattı ile toplanıyor. Bu sayede bir yılda 70 ton ürün elde edilebiliyor. Devir daim suretiyle tekrardan bitkiye üstten damlatılarak tasarruf sağlanıyor. Yapılan testlerde ise volkanik cürufun insan ve bitki sağlığına zararı olmadığı tespit edilirken, ürünler ise bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

'NİĞDE AKSARAY BÖLGESİNİN VOLKANİK MİNERALLİ TAŞINI KULLANIYORUZ'

Projenin 4 yıl önce hayata geçirildiğini söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, şunları söyledi:

"Bu modelin şu an Türkiye'de ve dünyada uygulanan geleneksel yöntemlerden farkı Niğde Aksaray bölgesinin volkanik mineralli taşını kullanıyoruz. Dolayısıyla kokopit ve perlitin yerine Türkiye'de ve dünyada uygulanan yöntemlerin dışında bambaşka yerli, maliyeti daha az olan bir model kullanıyoruz. Geleneksel yöntemlerde genelde kullanılan malzemelerden özellikle kokopit, Hindistan cevizinin kabuğundan elde edilen ve dolayısıyla dışa bağımlı olduğumuz, dövizimizin dışarı çıkmasına vesile olan bir ürün. İkinci diğer önemli yönü var olan geleneksel yöntemlerde besleme sisteminde genel olarak kimyevi gübre kullanılmakta. Onun sıvısıyla elde edilen bir maddeyle ürünler beslenmekte. Bizim sistemimiz de kısmi olarak burada da doğallığı arttıran özellikle hayvan gübresinin sıvısı ve aynı zamanda deniz tuzlarının karışımından elde ettiğimiz solüsyon ile bitkiyi besliyoruz ve büyütüyoruz. Bu da bakıldığı zaman daha doğallığa oturan kokusunu aromasını daha da güzelleştiren önemli bir yenilik. Sistemin diğer önemli üçüncü yenilik ve ARGE tarafı ise var olan geleneksel yöntemlerde bitkinin besleme sisteminde bitki kullandığı gübreyi ve suyu genel olarak üçte birini alıp üçte ikisini altındaki sisteme yani toprağa iletilmesini sağlamakta bu da maliyetleri arttıran bir unsur. Bizim kurduğumuz sistemimizde bitkinin altında drenaj sistemi var. Bitki kullanmadığı ihtiyaç fazlası olan su ve gübre tekrar direniş sisteminden depoya giderek tekrar döngüye katılmaktadır. Bu da sıfır atık mantığıyla maliyetleri azaltan ve verimliliği arttıran önemli bir unsur olarak ortaya çıkmakta."

'İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALI'

Bilimsel veriler ışığında proje aşamalarının ilerlediğini belirten Kaymakam Yüksel Kara, "2 yıldır Gebze Teknik Üniversitesi'nin ilgili bölümündeki akademisyen arkadaşlarımızla, profesörlerimizle çalıştık. Onların raporları yayınlandı. Raporlar son derece olumlu aynı zamanda insan sağlığına faydalı olduğu, ağır metal içermediğine dair raporları da aldık. Üniversite ayağını tamamladıktan sonra bu çalışmamızın, modelimizin, sistemimizin bilimselliği tekrar teyit edilecek. Tarım Bakanlığı'na başvurduk. Tarım Bakanımızın onayıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne yetki verildi. Kaymakamlık olarak biz aynı zamanda genel müdürümüz de bakanımızın oluru doğrultusunda iş birliği protokolü imzaladık. Yalova Enstitüsü şu an bizim sistemi takip ediyor. Sene sonunda hazırlayacağı raporla birlikte bilimsel ayak tamamlanmış olacak. Gerçekten verimli maliyetleri düşüren yüksek verimliliği sağlayan Türkiye'nin gelecek tarım vizyonuna hitap edecek bir model olduğu tasdiklenecek ve nihayete erecek diye ümit ediyoruz. Şu anki veriler zaten buna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT GECE GÖRÜŞ KAMERALARIYLA İZLENİYOR'

Projenin sosyal fayda yönüne değinen ve ekilen ürünlerin büyüme hızında artış sağladıklarını söyleyen Yüksel Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada ticaret yapılmıyor elde ettiğimiz ürünler direkt sosyal yardımlaşma vakfımıza kayıtlı. Denetimden geçirilmiş ve ihtiyaç olduğuna kanaat getirilmiş resmi evrak üzerinde onaylanmış kişilere sosyal yardımlaşma vakfımızın araçlarıyla evlerinde teslim ediliyor. Aynı zamanda imzası alınarak kayıt altına alınıyor. Ekilen ürünlere bakacak olursak biz bu sistemde hemen hemen bütün sebze türlerini hatta meyve türlerini denedik. Domates, biber, patlıcan, çilek hatta yaban mersinine kadar her üründe denedik. Fındık ağacında bile inanılmaz hızlı bir büyüme gözler önünde. Zeytin ağacından maruluna, soğana hatta enginarına kadar bütün ekilen ürünlerde maksimum bir verimlilik sağladık. Modelimiz bütün ürünlere ayak uydurdu, uyum sağladı ve var olan sistemlerden daha hızlı bir şekilde bitkiyi büyüterek yüksek ürün artışına vesile oldu. Sistemimiz 24 saat gece görüş kameralarıyla izleniyor. Sisteme müdahale edilmediği net olarak ortaya koyuyoruz. Bitkinin büyüme hızlarını net olarak kameralardan görülebiliyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Darıca, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Volkanik Madenle Topraksız Tarım - Son Dakika

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