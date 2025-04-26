Darıca\'da Yeni Huzurevi Temeli Atıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaptırılacak Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli törenle atıldı.

Yeni Mahalle Taş Liman Sokak'ta TGC tarafından yapılarak 1993'te açılan, 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme dayanıksız olduğu için yıktırılan huzurevinin arsasına, bağışlarla 50 odalı yeni bina inşa edilecek.

TGC Başkanı Vahap Munyar, törende, huzurevinin inşaatına başlayabilmek için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini, bu zor görevi yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Munyar, huzurevi yaptırmanın zor bir süreç olduğunu dile getirerek, "Çünkü öyle kaynakları olan varlıklı bir cemiyet ya da dernek değiliz. Bazı kiralarla ancak kendimizi çevirebiliyoruz. Dolayısıyla bağış gerekiyordu. Onlar için epey çaba harcadık. Ancak TGC Yönetim Kurulu olarak bu zor görevi yerine getirmenin, önceki başkanlara, yöneticilerimize, üyelerimize ve Darıcalılara karşı sorumluğumuz olduğunu biliyorduk. O çabayla yolumuza devam ettik." dedi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla inşaatın temelini attıklarını belirten Munyar, şunları kaydetti:

"Huzurevimiz 50 odalı olacak. Hem gazetecilere hem de ihtiyaç duyan yurttaşlara, özellikle Darıca ve Kocaeli'deki yurttaşlara hizmet sunacak. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği, meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettiği gibi geçirmelerine maalesef engel oluyor. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek."

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da inşaatın bir an önce kazasız şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, TGC'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından huzurevinin temeli atıldı.