Davutoğlu, Akşener ile görüştü

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Feramuz Üstün ile Aladdin Fırat, Akşener'e ise İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti. İki liderin basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.