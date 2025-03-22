Davutoğlu'ndan Algı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Davutoğlu'ndan Algı Operasyonlarına Tepki

Geniş Video İzle

Davutoğlu, toplantı ve gösteri hakkının engellenemeyeceğini vurguladı, algı operasyonlarına dikkat çekti.

22.03.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da yaptığı konuşma üzerinden algı operasyona yapıylaya çalışıldığını belirterek "Bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez. Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemelen provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Mesajım kendi içinde tutarlıdır. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin ve özgürlüklerin yanında olduk. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'da yaptığı bir konuşmasının manipüle edilerek farklı yönlere çekilmeye çalışıldığını belirterek "Algı operasyonları yapmayan çalışan her iki tarafın trollerine de sesleniyorum. Ben bir bilim adamı, bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak net konuşurum, açık konuşurum" ifadesini kullandı.

"Yolsuzluk kimin tarafından yapılırsa yapılsın hem ahlaksızlık hem suçtur. İktidar yolsuzlukla ilgili mücadelede samimiyse önce kendi cephesindeki yolsuzlukla yüzleşmeli ve soruşturma başlatmalıdır" diyen Davutoğlu, son dönemde gerçekleştirilen operasyonların zamanlama ve içerik bakımından bir "siyasi mühendislik" çabası olduğunu belirten Davutoğlu, bunun açık bir şekilde karşısında olduklarını söyledi.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yapma hakkının engellenemeyeceğini belirten Davutoğlu, "Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemelen provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Bu dört mesajım kendi içinde tutarlıdır. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin ve özgürlüklerin yanında olduk. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Konya'daki açıklamasında, "Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik" demişti.

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Algı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Algı Operasyonlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement