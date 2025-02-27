Davutoğlu'ndan Öcalan'ın Çağrısına Yanıt - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Öcalan'ın Çağrısına Yanıt

Davutoğlu, terörle mücadele için net bir yol haritası önerdi ve TBMM'nin önemine vurgu yaptı.

27.02.2025 19:00
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı heyeti tarafından İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla paylaşılan çağrısına ve İmralı sürecine ilişkin "Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir" dedi.

"Terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı heyeti tarafından İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla paylaşılan çağrısına ve İmralı sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu açıklamasında şunları dedi:

"Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir."

Kaynak: ANKA

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