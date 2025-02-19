Davutoğlu'ndan Siyasi Eleştiriler

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(TBMM) - Yeni Yol'un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hem iktidara hem ana muhalefete söylüyorum, Türkiye'nin sorunlarını tartışın. Dünya bir yere gidiyor, bunu tartışan yok. Çıldıracak hale geliyorum. Kimse şu anda dünyadaki genel gidişatla ilgili bir ciddi devlet aklı işletmiyor" dedi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol, grup toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şunları söyledi:

"Her eleştireni soruşturmaya tabi tutmak, hemen tutuklamak, tutuklayıp, uzun yıllar hapiste tutmak, 10-15 yıl önceki olaylardan tekrar tekrar soruşturmalar açmak, tipik bir oligarşik düzen taktiğidir. TÜSİAD'ın yaptığı açıklamayı eleştirebilirsiniz... Ama arkadaşlar bunlar sivil toplumu öldürdü. Sadece TÜSİAD'ı değil, MÜSİAD'ı susturdu. Muhafazakar sivil toplum örgütlerini susturdukları için TÜSİAD'ı da diğerlerini de hizaya sokmaya çalışıyorlar. Buradan önce muhafazakar sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Yanlışlıklara karşı hep birlikte 28 Şubat'a karşı mücadele etmiştik. 28 Şubat'ta birçok MÜSİAD belgesinin yazımına katkım var. Hukuk olmadan, ekonomi olmaz demiştik. O zaman milli sermaye olarak gördüğümüz şirketlere baskı yapıldığında dimdik karşı çıkmıştık. Adalet, sizin yakınlarınıza uyguladığınız bir şey olduğunda adalet değildir. Adalet, hasımlarınıza ya da karşıtlarınıza uyguladığınızda adalettir.

"Görüşlerine katılmayabilirsiniz ama Türkiye'de herkes çalıştay yapar"

TÜSİAD'ın açıklamaları üzerinden bir fırtına, vesayet. Vesayetin dik alası kurulmuş. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı HÜDA-PAR, Diyarbakır'da bir çalıştay yaptı. Kürt Çalıştayı... Herkes görüş beyan edebilir. Biz de Van'da, Diyarbakır'da çalıştay yaptık. Eski Soros elemanı birisi Beştepe'de oturuyor. Bırakın muhalefeti, Cumhur İttifakı'nın ortaklarına ayar veriyor. 'Konuşamazsınız' diyor. Onların kafasında konuşacak olanlar, sadece onlar gibi düşünenler. Benimsemeyebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz ama Türkiye'de herkes çalıştay yapar. Herkes görüşünü ifade eder. Herkes Türkiye ile ilgili hayallerini, ideallerini paylaştığında cemre havaya düşmüş olur. Bahar o zaman doğar.

Sayın Özgür Özel geçen gün bizleri ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok açık yürekli bir istişareye vesile oldu. Tabi iktidar kesimiyle böyle bir istişare şu anda mümkün değil. 28 Mayıs'ta yapılan seçimde iktidar, büyük bir kibre kapıldı ve dedi ki 'Bu ülkeyi artık cumhurbaşkanının ömründe de sonrasında da tek başımıza Cumhur İttifakı olarak yöneteceğiz' Allah öyle bir ders verdi ki, 31 Mart'ta bütün büyükşehirleri kaybetti.

"Devlet aklını inşa etmesi gerekenlerin de kafası karışık"

31 Mart'ta bir seçim yapıldı. Bu sefer de açık ifade ediyorum, ana muhalefet partisi aşırı bir öz güven içerisinde neredeyse milletvekillerimizin havadan milletvekili olduğu gibi bir kanaati serdeder hale geldi. 'Bizden başkasına ihtiyacımız yok' havasında. İkisi de yanlıştı. Ekim ayından itibaren Bahçeli'nin açıklamalarından bu yana Türk siyaseti savruluyor. Bir taraftan Bahçeli'nin açıklamalarıyla yürüyen bir süreç var, diğer taraftan kayyum atamaları var. Bir karar verin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygulamaları niye bununla çelişkili? Hangisi doğru söyleyin. DEM Parti heyeti bizi ziyaret ettiğinde, '15 Şubat'ta açıklama gelecek' dediler. 15 Şubat geçti. Onların da kafası karışık. İktidar milletvekillerinin de kafası karışık. Devlet aklını inşa etmesi gerekenlerin de kafası karışık. Kafası karışıkların olduğu bir Türkiye, gittikçe otoriter eğilimlere teslim olan bir ülke olur. Bizim kafamız net. Hem terörsüz hem de tam demokratik bir Türkiye. Biri, diğerinin alternatifi değil.

"Kirli pazarlığa girenler de iktidar ile birlikte çöker"

23 Şubat'ta AK Parti'nin kongresi var. Bir iktidar ne zaman milletvekili transferi için kirli oyunlara girmişse, çöküş başlamış demektir. O kirli pazarlığa girenler de iktidar ile birlikte çöker. İktidar da onlarla birlikte çöker. Geçmişe baksınlar. İktidar partisinin kongresinin ne olacağıyla sorusuyla ilgili iktidar içinde bile... İktidarın MHP - AK Parti kanadının uç ilişkileri ise Bahçeli'nin sağlık durumu ve inisiyatif almasına bağlı.

"Çıldıracak hale geliyorum"

Bugünkü ana muhalefet partisi, merkezi yönetimde muhalefettir ama yerel yönetimlerde iktidardır. Bir yıl önce yapılan seçimde, beş yıl için neredeyse bütün büyükşehirleri yönetme yetkisi aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı hesapları içerisinde girmek doğru değil. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da herkesin birinci gündem maddesi, İstanbul depreminin ne olacağıdır. Hem iktidara hem ana muhalefete söylüyorum, Türkiye'nin sorunlarını tartışın. Dünya bir yere gidiyor, bunu tartışan yok. Çıldıracak hale geliyorum. Kimse şu anda dünyadaki genel gidişatla ilgili bir ciddi devlet aklı işletmiyor."