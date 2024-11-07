Dearborn'da Seçim Sonuçları: Trump Önde - Son Dakika
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Dearborn'da Seçim Sonuçları: Trump Önde

Gazze'deki soykırıma tepki olarak Dearborn'da Trump, Harris'ten 7 puan önde kazandı.

07.11.2024 12:18
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ABD'nin Michigan eyaletinin, özellikle nüfusunun yüzde 55'ini Orta Doğu kökenlilerin oluşturduğu Dearborn kasabasında halk, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde son sözünü sandıkta söyledi.

Gazze'deki soykırıma tepki olarak aylardır süren "Harris'i terk et" kampanyası sonucu Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Dearborn'da yarışı Demokrat rakibi Kamala Harris'ten yaklaşık 7 puan farkla önde bitirdi.

Geleneksel olarak Demokrat Parti eğilimli olan ve 2020 Başkanlık Seçimlerinde Trump yaklaşık yüzde 30 oy alırken, o zamanki rakibi Joe Biden'a yaklaşık yüzde 69 oy kazandıran Dearbornlular, bu seçimde Demokratları sandıkta bıraktı.

AA'ya konuşan Dearborn sakini Mohammad Abudrabo, Demokratların "gerçeklikle bağlarını kaybettiğini" söyleyerek "Gazze'de devam eden soykırımın seçim sonuçlarında büyük rol oynadığını düşünüyorum." dedi.

Abudrabo, şöyle devam etti:

"Demokratların yüzde 60'tan fazlası soykırıma karşı çıkıyor. Sadece politik bir mesele olarak bile neden soykırımı durdurmuyorsunuz? Bu hiç mantıklı değil. Yani bence bu onları yaraladı. Aynaya bakmaları gerekiyor ve gerçekten rekabet etmek istiyorlarsa partilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence yeniden markalaşmaları gerekiyor."

"Dearborn'daki Müslüman Arap toplumu için Filistin, en büyük mesele olmaya devam edecek"

Dearborn sakinlerinden Ali Altimi de Gazze'deki soykırımın Demokratların kaybetmesinde "yüzde yüz rol oynadığına" inandığını kaydederek, seçimleri kim kazanırsa kazansın Dearborn'daki Müslüman Arap toplumu için Filistin'in en büyük mesele olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Altimi, öte yandan Müslüman olmayanların bile enflasyon ortamında Orta Doğu'daki savaşlara gönderilen milyarlarca dolardan rahatsız olduğunu belirterek Trump'ın seçilmesiyle ilgili, "İnsanların bıktığını düşünüyorum ve umarım (Trump) buradaki ekonomik istikrarı sağlar, (Orta Doğu'da) kardeşlerimizin ölümleri durur ve onlar da normal bir şekilde yaşayabilirler." dedi.

Trump'a, Müslüman toplumuna verdiği sözleri tutma konusunda güvenip güvenmediği sorusuna da Altimi, "Çok açık sözlü olacağım, günün sonunda, Trump da dahil olmak üzere birçok siyasetçi, kendilerine ne kazandıracağına bakar. Siyaset bu, kirli bir oyun ve amacı kazanmak. O yüzden söylediklerine güveniyor muyum, tamamen değil ama umarım söylediklerini yerine getirir." diye konuştu.

İsmini sadece Nina olarak belirten Dearborn sakini de Trump'ın ülkeyi ileriye götüreceğine inandığını söyleyerek "Mutlu duygular içindeyiz çünkü Trump geri döndü. Ülkeyi iyileştireceğini biliyoruz ve gerçekten çok mutluyuz. Onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dearborn'da Seçim Sonuçları: Trump Önde - Son Dakika

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