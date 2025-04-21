DEAŞ'a Operasyon: 7 Gözaltı

Konya merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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