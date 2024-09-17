DEAŞ Üyesi Kilise Saldırısı Planlayıcısı Tutuklandı

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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Soltamatiov'un terör saldırısını gerçekleştiren şüphelilerin de gittiği Kayseri'deki toplantıda olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Şüpheli Soltamatiov hakkında elde edilen istihbari bilgilere yer verilen sevk yazısında, şüphelinin "Ebu Zer Eş Şişani" kod adını kullandığı, kilise saldırısının diğer failleriyle iltisaklı olduğu aktarıldı.

Yazıda, şüphelinin "Ebu Zer" isimli kod adını kullandığı saldırıya ilişkin yürütülen bir başka soruşturmanın şüphelisi Islam Magamedov'un ifadesine göre doğrulandığı, iki şüphelinin Kayseri'de yapılan toplantı öncesinde birbirlerini tanıdıklarının belirlendiği bildirildi.

Soltamatiov'un kullandığı "abuzarr7174@gmail.com" mail adresinden Ilman Dagiev isimli kişiyle terör örgütü DEAŞ'a ait dijital görsellerin paylaşıldığının tespit edildiği anlatılan yazıda, şüphelinin söz konusu mail adresinin kendisi tarafından kullanılmadığını savunsa da adresin şüphelinin kod adını içerdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında "risale" olarak isimlendirilen bilgi notu da ele geçirildiği aktarılan yazıda, şüphelinin DEAŞ'a katılım yapması konusunda bir mektup yazıldığı, söz konusu mektupta şüphelinin doğum ve aile bilgilerinin paylaşıldığı, bu bilgilerin şüpheli tarafından doğrulandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen bazıları işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, 42 şüpheli hakkında 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlanarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etmişti.

Savcılığın iddianame üzerindeki çalışmaları sürerken soruşturma kapsamında aranan şüpheli Viskhan Soltamatiov'un MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonuyla 14 Eylül'de yakalandığı duyurulmuştu.