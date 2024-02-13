Dede Korkut Hikayesiyle Yarışmada Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dede Korkut Hikayesiyle Yarışmada Başarı

Dede Korkut Hikayesiyle Yarışmada Başarı

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alper Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen hikaye yazma yarışmasında Konya birincisi oldu. Alper Demir, 'Dede Korkut Altın Tüyün Peşinde' isimli hikayesiyle ilçe birincisi seçildikten sonra il genelinde üçüncülük elde etti. Başarılı öğrenci, İlçe Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ödüllendirildi ve hikayesini imzalayarak takdim etti.

13.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ülke genelinde uygulanmakta olan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Dede Korkut hikayelerinden hareketle yeni bir hikaye yazma yarışmasına katılan Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alper Demir Konya birincisi oldu.

"Dede Korkut Altın Tüyün Peşinde" isimli hikayesi ile önce ilçe birincisi seçilen Alper Demir, Konya il genelinde yapılan yarışmada da üçüncü oldu.

Hikaye yazarak yazarlığa ilk adımı atan İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alper Demir başarısından dolayı İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç tarafından ödüllendirildi.

Alper Demir Kaymakam Muhammed Sağır'ı makamında ziyaret ederek kendine Konya 3.'lüğünü getiren hikayeyi imzalayarak takdim etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Dede Korkut, Yalıhüyük, Konya, Edebiyat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dede Korkut Hikayesiyle Yarışmada Başarı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Dede Korkut Hikayesiyle Yarışmada Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement