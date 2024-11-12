Defne\'de Mahsur Kedi Kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin atık su borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çekmece Mahallesi'nde bir evin atık su borusundan kedi sesi geldiğini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, mama ve su verilmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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