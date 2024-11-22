DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

DEM Parti\'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını protesto ederek, halkın iradesinin zorbalıkla teslim alınamayacağını belirtti. Tülay Hatimoğulları, demokratik tepki verme çağrısında bulundu.

22.11.2024 22:06  Güncelleme: 22:07
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyıma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz" dedi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan da, halkın iradesinin zorbalıkla teslim alınamayacağını vurguladı.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumlara karşı yarın Tunceli'de olacaklarını ve demokratik tepki göstereceklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersim ve Ovacık belediyelerini gasp eden sarayın kayyım siyasetini tanımıyoruz. Kayyımları reddediyoruz! Dersim ve Ovacık halkının iradesine kayyım atayan darbeciler; Dersim'in tarihi direniş geleneği ekseninde kurulan ittifak politikaları, dayanışma kültürü ve demokratik halk iradesi karşısında büyük kaybedecekler. Yarın Dersim'deyiz, yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyıma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu ifadeleri kullandı:

"Dersim, tarih boyunca direnişin ve onurun simgesi olmuş bir kenttir. Zorbalığa, baskıya ve zulme karşı verdiği mücadele, onu yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda bir değer haline getirmiştir. Bu topraklar, 1938'de insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamla sınandı; acılarla yoğruldu, ama boyun eğmedi. Toplumsal barış diyenlerin cebinden kayyım çıkıyor, el uzatıyoruz diyenlerin diğer elinde kayyım beliriyor. İyi bilinmelidir ki; Dersim kayyımla yönetilemez, iradesi zorbalıkla teslim alınamaz. Halkın iradesine uzanan bu el, Dersim'in onurlu tarihine çarpacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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