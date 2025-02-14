DEM Parti'den TÜSİAD YİK Başkanı'na Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti, TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumnuriyet Başsavcılığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğü her geçen gün daha fazla yok sayılıyor! Sivil toplum örgütleri baskı altına alınıyor. En son TÜSİAD'ın kayyım hukuksuzluğuna ve demokrasideki gerilemeye dair eleştirilerine soruşturmayla yanıt verilmesi kabul edilemez. Eleştiriyi susturma çabası hukuk değil, keyfiliktir; ifade özgürlüğünü ayaklar altına almaktır. İktidarı, yurttaşların ve kurumların eleştirilerine saygılı ve hoşgörülü olmaya çağırıyoruz." denildi.