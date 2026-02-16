DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gitti - Son Dakika
DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gitti

16.02.2026 13:02
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na yola çıktı.

Terörsüz Türkiye süreci yasal ve hukuki zemine oturuyor. Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlaması süreci ivmelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti'ni kabul etti.

Taslak raporu tamamlayan Meclis Komisyonu ise nihai müşterek raporu açıklamaya hazırlanıyor.

Yaşanan peşi sıra gelişmeleri gölgesinde DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebalı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti.

Heyette DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı.

MECLİS ÇALIŞMALŞARI ELE ALINACAK

İmralı Heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmaları ele alınacak.

Kaynak: ANKA

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
