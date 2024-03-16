DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Adalar\'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürdü.
Heybeliada'da partisinin seçim standını ziyaret eden Beştaş, burada parti üyeleriyle halay çekti.
Ardından esnafı ziyaret eden Beştaş, vatandaşlarla da konuşup sorunlarını dinledi.
Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.
Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Beştaş, "Biz şu anda bu ülkede ölüm olmamasını savunan tek partiyiz. Biz diyoruz ki, bu silahlar sussun." diye konuştu.
Bu sözlere de tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.
Beştaş ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretini tamamlayıp, seçim çalışmaları için Büyükada'ya gitti.
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