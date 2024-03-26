Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Üsküdar ve Ümraniye'de sürdürdü.
İlk olarak Dudullu'da Zivzik Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğindeki Kadın Buluşması Programı'nda konuşan Beştaş, siyasetin sadece erkeklerin bir işi olmadığını belirterek "Bu konuda sizlere bir kadın olarak, bir anne olarak, vekiliniz olarak, adayınız olarak şunu söylüyorum. Ne olur erkeklere kafa tutun." diye konuştu.
İstanbul'da seçim çalışmasına devam ettiklerini anlatan Beştaş, "İstanbul neticede büyük bir il, 39 ilçesiyle devasa bir alan. Her yere ulaşmamız çok mümkün olmuyor. Fırsat oldukça programlarımızı yapıyoruz. Kadınlarla da buluşuyoruz ve İstanbul'da büyükşehirde adayınız olarak buradayım. Biz ne diyoruz? Önce İstanbul'da kadın zamanı diyoruz. Kadınların sesinin sözünün duyulduğu, kadınların yönetimde olduğu bir İstanbul için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Beştaş, daha sonra ilçedeki Siirtliler Derneğini ziyaret etti. Ardından Üsküdar'daki Siirt İli Tillo İlçesi Hatrant Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Üsküdar ve Ümraniye'de sürdürdü - Son Dakika
Başakşehir ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ilıcalar beldesinde bulunan özel bir işletmeye ait termal tesisin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, termal tesiste hasara neden oldu.
ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede Belçika'daki Antwerp Limanı'nda bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Gemiden düşen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sağlanacağı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, TKDK desteklemeleri ile tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde ve tarımsal üretim sektörlerinde ihracat olanaklarının yaratılmasında güç katacaklarını ifade etti. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise IPARD I ve II programları kapsamında 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu sayede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar liralık yatırım kazandırıldığını açıkladı.
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, popülizme sapmadan, doğru mali ve finansal adımlarla yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yönün aşağıya ivmelenmesinin güçlü bir olasılık olduğunu söyledi. Kestelli, ekonomide küresel risklerin giderek tırmandığını ifade ederek, Türkiye'nin üretim gücünü azaltmayacak önlemler almasını beklediğini vurguladı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen bir kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşun, Ömer Yılmaz'ın kafasına isabet etti. Yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir hafta sonra teslim olan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Koca'ya kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?