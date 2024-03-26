DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Üsküdar ve Ümraniye\'de sürdürdü

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Üsküdar ve Ümraniye'de sürdürdü.

İlk olarak Dudullu'da Zivzik Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğindeki Kadın Buluşması Programı'nda konuşan Beştaş, siyasetin sadece erkeklerin bir işi olmadığını belirterek "Bu konuda sizlere bir kadın olarak, bir anne olarak, vekiliniz olarak, adayınız olarak şunu söylüyorum. Ne olur erkeklere kafa tutun." diye konuştu.

İstanbul'da seçim çalışmasına devam ettiklerini anlatan Beştaş, "İstanbul neticede büyük bir il, 39 ilçesiyle devasa bir alan. Her yere ulaşmamız çok mümkün olmuyor. Fırsat oldukça programlarımızı yapıyoruz. Kadınlarla da buluşuyoruz ve İstanbul'da büyükşehirde adayınız olarak buradayım. Biz ne diyoruz? Önce İstanbul'da kadın zamanı diyoruz. Kadınların sesinin sözünün duyulduğu, kadınların yönetimde olduğu bir İstanbul için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştaş, daha sonra ilçedeki Siirtliler Derneğini ziyaret etti. Ardından Üsküdar'daki Siirt İli Tillo İlçesi Hatrant Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.