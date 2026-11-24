DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerinden Veyselkarani Belediye Eş Başkanı seçilen Enes Cengiz'in, Belediye Meclis Üyeleri Orhan Çimen, Mehmet Baha Başak, Halis Güntaç ve Ali Söyüncü ile birlikte partiden istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Veyselkarani halkı, tercihini partimizden yana kullanmış ve belediye yönetiminin partimizde olması yönünde iradesini ortaya koymuştur. Bugün halkın bu iradesini görmezden gelenlerin ve belediyeyi kendi bireysel kazanımları olarak değerlendirenlerin büyük bir yanlışın içerisinde olduklarını özellikle belirtmek isteriz" denildi.

Partinin ve ilgili kurullarının seçimlerden bu yana belediyelerin ve seçilmişlerin yanında durduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyulan her durumda gerekli desteğin sunulduğu kaydedildi. Belediyelerin karşılaştığı zorlukların dayanışma ve kolektif anlayışla çözülmeye çalışıldığı belirtilerek, Veyselkarani Belediyesi'nin bu kapsamda desteklenen belediyelerden biri olduğu bildirildi.

"SİYASİ ŞANTAJLARA BOYUN EĞDİLER"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar Enes Cengiz ve dört meclis üyesi yaptıkları açıklamada, dış müdahalelere veya farklı çevrelerin baskılarına maruz kalmadıklarını belirtmiş olsalar da alınan bu kararın arkasındaki temel nedenin dış çevrelerin etkisi olduğunu biliyoruz. Enes Cengiz ve beraberindeki dört belediye meclis üyesi, siyasi şantajlara boyun eğmiş ve iradelerini kendilerine siyasi şantaj uygulayan çevrelere teslim etmişlerdir. Bizler açısından bu beş kişi, Veyselkarani halkının iradesine ihanet edenler olarak tanımlanacak ve böyle bilinecektir."

"SEÇİLMİŞ SIFATINDAN İSTİFA EDİN"

Kurul, Cengiz ve beraberindeki dört belediye meclis üyesine çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu saatten sonra Veyselkarani halkı nezdinde hiçbir meşruiyetiniz kalmamıştır. Siyasi şantajlara boyun eğenler olarak yapmanız gereken tek şey, halkın size verdiği 'seçilmiş' sıfatından istifa etmek ve o makamları daha fazla işgal etmemektir" denildi.

Açıklamada, beş kişinin DEM Parti'den aday gösterildiği için Veyselkarani halkından özür dilenirken, şunlar kaydedildi:

"Bugünden itibaren bu kişilere karşı örgütlü mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Halkın belediyesini işgal eden bu kişilere karşı her koşulda sesimizi yükselteceğimizi, demokratik tepkimizi kararlılıkla ortaya koyacağımızı ve Veyselkarani halkının iradesini savunmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."