TBMM Heyeti Öcalan ile Görüşmeyi Değerlendirdi

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(TBMM) - İmralı'da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile heyete dahil olan Ahmet Türk'ün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyareti sona erdi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi. TBMM'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Önder, Buldan ve Ahmet Türk'ün görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ziyaretin ardından, dışarda bekleyen gazetecilere açıklama yapan Önder, şunları söyledi:

"Ahmet ağabeyimiz ile beraber Pervin Hanım ve ben Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i, yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik, bir genel değerlendirme yaptık. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması bu randevularla şekillenir. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. O yüzden şu anda soru cevaba giremiyoruz."

"Cumhurbaşkanı ile mi görüşeceksiniz" sorusuna "Daha görüşülüyor" yanıtı

Görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna Önder, "İyi geçti" karşılığını verdi. "AK Parti'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mi görüşeceksiniz" sorusunu "Daha görüşülüyor" diye yanıtlayan Önder, "Umutlu musunuz" sorusu üzerine,"Tabii ki, tabii ki" dedi.

TBMM hesabından fotoğraf paylaşıldı

Öte yandan, görüşmenin ardından TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etti" açıklamasıyla fotoğraf paylaşıldı. Ziyarete ilişkin fotoğraf ve videolar da basına servis edildi.