Deniz Kalaycı\'nın Sergisi Açıldı

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Fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı'nın "Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışında, "Fotoğrafın Renkli Yüzü" Güler Ertan, "Objektifin Bilgesi" Ozan Sağdıç ve "Fotoğrafın Sessiz Şairi" İbrahim Zaman başlıklarıyla, sanatçıların evlerindeki en doğal hallerini konu alan belgesel gösterimi yapıldı.

Esenler Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 41 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, üç usta sanatçının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Belki hayatım boyunca yaşayamayacağım anlar oldu"

Kalaycı, AA muhabirine, Türkiye'nin fotoğraf tarihine ışık tutan Prof. Dr. Güler Ertan, İbrahim Zaman, Ozan Sağdıç'ın hayatlarını, fotoğrafa olan tutkularını, eşleriyle olan iletişimlerini, aşklarını, sevgilerini ve şiirlerini fotoğraflara yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Kalaycı, projenin farklı bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar hep hocalarımızın yaptığı çalışmalar sergileniyordu. Ben onların o deklanşörün arkasında kalan tutkularını fotoğraflarımda yansıtmaya çalıştım. Aynı zamanda belgesel çalışmasını kısa röportajlar halinde hazırladım. Belgeseli hazırlarken inanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz tecrübeler yaşadım. Belki hayatım boyunca yaşayamayacağım anlar oldu." dedi.

Fotoğraflarda insan hikayeleri anlatmayı sevdiğini belirten Kalaycı, "Hocalarımın da söyleşilerine katıldığımda onların hayatlarını merak ettim. Nasıl yaşadılar? Nasıl bu noktaya geldiler? Nasıl bu kadar iyi pozisyonlarda olabildiler? Nasıl Türkiye tarihine fotoğraf alanında ışık tutabildiler? Bunu merak ettiğim için araştırmalara başladım. Sonra ilk Güler hocamla başladım. Sonra İbrahim Hocamı ve Oğuz Hocamı çektim." diye konuştu.

Ozan Sağdıç ile proje başındaki diyaloglarını aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Projemizden bahsettiğimde, 'ben Ankara'da oturuyorum gelebilir misin' dedi. Ben de ona 'hocam siz Van'da da olsanız, ben sizi çekerim' dedim. Birlikte çok keyifli, çok güzel anlar yaşadık. Aynı zamanda hocaların eşlerini de çektiğim için inanılmaz derecede farklı ve güzel bir çalışma oldu. Tamamen günlük akış içerisinde yemek yemelerinden, Güler Hoca'nın kendi kıyafetlerini kendi tasarlayıp dikmesinden, İbrahim Hoca'nın o heyecanından, evdeki rutininden, yine aynı şekilde Ozan Hocamız eşiyle, çocuğuyla olan ilişkisini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştım."

"Bu sürprizi çok beğendim"

Ozan Sağdıç da sergi için Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Sergiyi herkes gibi ben de ilk defa görüyorum. Deniz Hanım'ın bir süre önce gelip Ankara'da tespit ettiği hayatımla ilgili fotoğraflar var burada. Benim için de sürpriz oldu. Bu sürprizi çok beğendim. Gayet güzel fotoğraflar var. Kendisini tebrik ediyorum. Benim için de çok değerli şey oldu." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret edenlerin, hakkında fikir sahibi olacağını aktaran Sağdıç, şöyle devam etti:

"'Duayenler' diye bir laf vardır. Uydurulmuş o laf. Çünkü duayen bir tek kişiye denir. Yani bir mesleğin en büyüğüne denir. Şu anda yaş bakımından ve müktesebat bakımından ben gerçek bir duayenim Türkiye'de. Çünkü yaşım 90. 70 yıllık bir fotoğraf tecrübem var. Cumhuriyet'in 101. yılında böyle bir manzara arz ediyoruz. Görenlere, bakanlara, seyredenlere mutluluklar diliyorum. Güzel bir sergi olmuş."

"Sevgi olduğu zaman her şey bir bütün olarak ortaya çıkar"

Güler Ertan ise Deniz Kalaycı'nın sergiyle sanat dilini ortaya koyduğunu söyleyerek, "Sevgi olduğu zaman her şey bir bütün olarak ortaya çıkar. Deniz Hanım'ı 15 senedir tanırım. Fotoğraf sanatını nereden nereye getirdiğini, bunun da sevgiyle olduğunu, her işi sevgiyle yaptığına inanıyorum. Kendini canı gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

İbrahim Zaman da fotoğrafın, dijital sanatın ve yapay zekanın gelişimini anlatarak, fotoğrafın sadece sanat olmadığını bir araya gelmenin de önem kazandığını dile getirdi.

"Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" sergisi, 28 Kasım'a kadar görülebilecek.