Deniz Planlaması Paneli Yapıldı - Son Dakika
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Deniz Planlaması Paneli Yapıldı

MİA, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ele alan bir panel düzenledi, deniz hukuku konuşuldu.

20.05.2025 16:45
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Milli İstihbarat Akademisince (MİA), Türkiye'nin deniz yetki alanlarının harita üzerinde bütüncül şekilde ilk kez resmiyet kazandığı süreci ele almak amacıyla "Deniz Mekansal Planlaması Haritası: Hukuki Niteliği, Sonuçları, Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını kayıt altına alma hedefiyle gerçekleştirilen panelde, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan deniz mekansal planlaması konusu ele alındı.

Milli İstihbarat Akademisi Öğretim üyesi Dr. Fethullah Bayraktar'ın moderatörlüğündeki panelde, MİA Güvenlik Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Müdürü Dr. Mustafa Başkara konuşmacı olarak yer aldı.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, programın açılışında yaptığı konuşmada, deniz mekansal planlaması konusunun Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kara, deniz, hava, uzay ve siber ortamlarda hak ve menfaatlerini koruyup güvenliğini sağlamanın temel öncelikleri olduğunun altını çizen Köse, "Bu beş alanda ortaya çıkabilecek yeni fırsat alanlarından mümkün olduğunca istifade etmek, buralardan gelebilecek tehditlere karşı koymak Teşkilatımızın da öncelikli gündemleri arasında yer almaktadır." dedi.

"Barışçıl müzakereler yoluyla çözeceğimize inanıyorum"

Köse, Türkiye'nin dış politikada ilkeli ve barışçıl yaklaşımı benimsediğini belirterek, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları hukuk zemininde çözme yönündeki iradesini vurguladı.

Köse, "İhtilaflı konuları, uluslararası hukuk ve teamüllere uygun şekilde, barışçıl müzakereler yoluyla çözeceğimize olan inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kasım 2024'te Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin egemenlik alanlarını yok sayan Deniz Mekansal Planlama Haritası'na da değinen Köse, Türkiye'nin bu belgeyi "yok hükmünde" ilan ettiğini hatırlattı.

Köse, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist taleplerine AB'nin de destek verdiğini aktararak, bu durumun çözüm sürecini zora soktuğunu ifade etti.

Talha Köse, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerekse Yunanistan'ın deniz mekansal planlaması haritasıyla Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de münhasır yetki alanı içerisinde maksimum bir alana hükmetme arayışındadır. Avrupa Birliği (AB) her iki üyesinin deniz yetki alanlarını maksimalist yaklaşımla ele alırken bir yandan denizlerde egemenliğini genişletmek, diğer taraftan Doğu Akdeniz gibi başta doğalgaz ve petrol olmak üzere yeraltı zenginliklerinin bulunduğu alanlarda da söz hakkına sahip olmak istemektedir."

AB'nin bu meselelere müdahil olma çabalarının çözüm yerine yeni sorunlara zemin hazırladığına dikkati çeken Köse, konunun tarafsızlık ve diyalog ilkeleriyle ele alınması gerektiğini belirtti.

Köse, "Bu tür ikili uyuşmazlık alanlarına AB'nin tek taraflı müdahale girişimlerinin, sorunların kapsamlı ve adil çözümüne zarar verdiğini vurgulamak istiyoruz. AB, bu konuda taraf olmak yerine sorunun adil çözümüne katkı sağlayan bir anlayış içinde olmalıdır. Bu yaklaşım Türkiye-AB ilişkilerini de olumlu katkı sağlayacak ve karşılıklı güven inşasına katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

"Tek taraflı yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir"

MİA Başkanı Prof. Dr. Köse, Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Deniz Mekansal Planlama bölgelerinin, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge alanlarıyla büyük oranda çakıştığını bildirdi.

Bu durumun, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının açıkça ihlal edildiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Köse, "Türkiye'nin haklarını ihlal eden bu tek taraflı yaklaşımı kabul etmesi mümkün değildir." dedi.

Yunanistan'ın attığı bu adımların uluslararası hukuku göz ardı ettiğini ifade eden Köse, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğunu söyledi.

Köse, doğrudan deniz yetki alanlarının tespitine yönelik bir harita olmasa da Türkiye'nin kendi yaklaşımını yansıtan bir haritanın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde sisteme dahil edilme aşamasına geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin bugüne kadar ilkesel söylemlerle dile getirdiği Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının paylaşımına yönelik yaklaşımının, bu haritayla birlikte somutlaştığını belirten Köse, "Türkiye'nin bugüne kadar ilkesel söylemlerle dile getirdiği Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının paylaşımına yönelik yaklaşımı, bu haritayla ete kemiğe bürünmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin denizlerde egemenlik hamlesi

Türkiye'nin, denizlerdeki egemenlik, yetki ve çıkar alanlarının uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde kayıt altına alınmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Köse, bu çerçevede hazırlanan Deniz Mekansal Planlaması haritasının, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının tescili yolunda kritik bir aşamayı temsil ettiğini anlattı.

Köse, Deniz Mekansal Planlaması haritasının, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının tescil edilmesi yolunda önemli bir aşama olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin tek taraflı haritaları kabul etmediğini belirtti.

Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları paylaşımının muhataplarının, bu meseleyi uluslararası hukuk ve hakkaniyet prensipleri ekseninde, bütüncül ve çok boyutlu şekilde çözebileceklerine inandığını bildiren Köse, AB ve diğer üçüncü tarafların, bu meselede taraf gibi davranmalarının çözüm sürecine katkı sağlamadığını söyledi.

Köse, "Uluslararası ortamdaki dönüşümler ve belirsizlikler, AB ve Türkiye'yi daha yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeye zorlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Planlaması Paneli Yapıldı - Son Dakika

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