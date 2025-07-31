Deniz Üstünde Gözleme Keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lüks yatlarıyla mavi yolculuğa çıkan tatilciler, Gemile Koyu'na demirlediklerinde Birsen ve Sencer Kökten çiftinin kayıklarında pişen gözlemeleri tadıyor.

Fethiye Körfezi, mavi ve yeşilin binbir tonunun buluştuğu noktaları, adaları, koyları ve plajlarıyla, mavi tura çıkan turistlerin rotasında bulunuyor.

Geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan Kökten çifti için de yaz aylarının gelmesiyle tatlı bir telaş başlıyor.

Kayaköy Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Sencer Kökten, 59 yaşındaki eşi Birsen Kökten ile yoğun geçecek günün hazırlıklarına akşamdan başlıyor.

Gözleme malzemelerini hazırlayan, hamurunu yoğuran Birsen Kökten, 40 yıllık hayat arkadaşının kullandığı küçük motorlu kayıkla Gemile Koyu'na açılıyor. Gün ağarmadan yola koyulan çiftin yolculuğu, Aziz Nikolas Adası çevresinde son buluyor.

Bunaltıcı havaya rağmen kayıktaki tüplü sacı ısıtan, oklavasını alıp ahşap sofranın başına oturan Birsen Kökten, çevredeki yatlardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Sencer Kökten de talepleri hızlıca karşılamak, siparişleri teslim etmek için çaba gösteriyor. Kayıktaki motoru kapatan ve teknelere yanaşmak için bu aşamadan sonra kürekle seyreden Kökten, güç isteyen yoğun mesaisini güneş batana kadar sürdürüyor.

25 yıldır deniz üstünde pişiriyor

Gemile Koyu'nda eşiyle 25 yıldır gözleme satan Sencer Kökten, AA muhabirine, turizm sezonuyla ekmek paralarını deniz üstünde kazandıklarını söyledi.

Her işin zorluğu olduğunu ancak kendilerinin severek çalıştığını anlatan Kökten, "Deniz dalgalı oluyor, rüzgar, fırtına oluyor, bazen de çok sıcak oluyor. Çalışana iş her zaman var. Artık tanınıyoruz, bizi bu koyda buluyorlar. Özel olarak gözlememizi yemeye gelenler de oluyor." diye konuştu.

Kökten, "Geçmiş yıllardan beni tanıyan tatilciler, motoryatlarıyla özel olarak bize gözleme yemeye geliyor. Bizi sosyal medyadan da paylaşanlar olmuş. Bizim için Göcek'ten gelenler de oluyor." dedi.

Eşiyle 40 yıllık evli olduğunu belirten Kökten, hala birlikte mücadele ettiklerini, görenlerin kendilerini takdir ettiğini dile getirdi.

"Güzel havalarda işlerimiz iyi oluyor"

Birsen Kökten ise güzel havalarda işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Sabah 06.00'da kalktıklarını, hayvanlarına baktığını, ev işleriyle ilgilendiğini anlatan Birsen Kökten, "Akşamdan hazırlığımızı yapıyoruz. Peynirli, patatesli, kaşarlı, muzlu, ballı, otlu peynirli çeşitlerim var. Herkesin isteğine göre gözleme açıyorum. Taze taze, sıcak sıcak pişiriyorum. Yaz boyu bu maratonumuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Her gelen Sencer amcayı soruyor"

Yaklaşık 30 yıl Gemile Adası Ören Yeri'nde özel güvenlik olarak çalışan Recep Yalçın da Sencer ve Birsen Kökten çiftinin bölgede tanındığını kaydetti.

Yalçın, "Bölgede sürekli tatil yapanlar Sencer amcayı soruyor. Turistler, çiftin böreklerinden yemek için onların gelmesini bekliyor. Herkesin de hoşuna gidiyor. Çok sevilen çift, bir yandan da turizm elçisi gibi çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.