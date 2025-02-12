Deniz Yücel Cezaevinde Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.

Yücel, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman'a ziyarette bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Yücel, cezaevinden ayrıldı.