Denizde Hayalet Ağ Temizliği

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hayalet ağ temizleme çalışmalarına devam ediyor. Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Derin sularda hayalet ağ çok fazla. Özellikle Çanakkale'de çok olduğunu biliyorum. Burada yoğun bir dip ağı avcılığı var. Dip ağı avcılığı genellikle kayalık bölgelerde yapılıyor. Ağların kaybolma oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu avcılığı yapan balıkçılardan hiçbir istihbarat alamıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında bu yılki dalışlar Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında devam ediyor. Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi bu yıl yapılan çalışmalarda bir basketbol sahası büyüklüğünde gırgır ağı ve bir basketbol sahası büyüklüğünde hayalet ağı denizden çıkardı. Çalışmaları farkındalık oluşturmak için yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Ayaz, "Çalışmalara haziran ayında başladık. Şu anda Ayvalık bölgesinde çalışıyoruz. Haziran'ın 23'ünde denizde bir gırgır ağı parçasını kaldırdık. Bir hafta sonra da bir çalışma yaptık. O gidişimizde de denizden bir trol ağı kaldırdık. Bu bölgede hayalet ağlarla ilgili aldığımız bazı istihbaratlar var, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK DESTEĞİ BALIKÇILAR VE BALIK ADAMLAR VERİYOR'

Hayalet ağ çalışmasının önemli bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçıların ağları istemeden bazen akıntıyla, bazen yanlış yer seçimiyle dibe takılıp kaybolabiliyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Çevreye hizmet etmeye çalışıyoruz. Ekibimiz sadece ÇOMÜ ile sınırlı değil. Yalova Üniversitesi'nden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden de ekipler çalışmalara katılıyor. Ekibimiz kaptanlarla beraber 15 kişiyi buluyor. Bölgedeki balıkçılarla irtibat halindeyiz ama balıkçıların verdiği istihbaratın dışında bölgede yoğun bir dalış faaliyeti var. Dalış okulları, ticari dalış yaptıran tekneler var. Bunlar herhangi bir ağa rastladıklarında koordinat ya da tahmini mevkisini bize gönderiyor. İstihbarata dayalı gittiğimiz zaman onu bulup o bölgeden alıyoruz. Bunun dışında da çalışmayı yaparken şüphelendiğimiz bölgeler var. Genelde en büyük desteği balıkçılar ve balık adamlar veriyor. Bu şekilde de çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz."

'AĞLARI KAYBOLAN BALIKÇILARDAN BİLGİ ALAMIYORUZ'

Derin sularda hayalet ağların çok fazla olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ayaz, "Özellikle Çanakkale'de çok olduğunu biliyorum. Burada yoğun bir dip ağı avcılığı var. Dip ağı avcılığı genellikle kayalık bölgelerde yapılıyor. Ağların kaybolma oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu avcılığı yapan balıkçılardan hiçbir istihbarat alamıyoruz. O bölgelerde dalış yapmamız mümkün değil. Normalde balıkçıların hassas alanlara, derin olup kayalık olan bölgelere, ağlarını atmamaları gerekiyor. Kaybolması muhtemel olan bir yere ağ atmak, kendi geleceğini kör etmek oluyor. Onlarda da bu bilinci sağlamaya çalışıyoruz ama maalesef çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 1 gırgır ağı parçası aldık. Yaklaşık 1 basketbol sahası kadar büyüklükteydi. Bir tane de trol ağı aldık. O da yine 1 basketbol sahası büyüklüğüne denk gelir" diye konuştu.