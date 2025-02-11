Denizde kaybolan kardeşlerden Velat Can bulundu

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İstanbul Beşiktaş'ta 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan 2 kardeşten önceki gün Kadıköy'de cesedi bulunan Velat Can, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy sahilinde 9 Şubat'ta denizde bulunan ve Adli Tıp Kurumundaki (ATK) testler sonucunda Velat Can'a ait olduğu belirlenen cenaze, hava yolu ile Diyarbakır'a getirildi.

Can'ın cenazesi merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Bozek Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Acılı aileyi merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi Taziyeevi'nde ziyaret edenler başsağlığı dileklerini iletiyor.

"Temennimiz bir an önce Ayşe'nin de bulunması"

Gençlerin dayısı Ferit Aktaş, taziyeevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenlerinin yurt dışında yaşadığını, anne babalarını görmek için Diyarbakır'a geldiklerini daha sonra ise İstanbul'a gittiklerini söyledi.

Gençlerin sahilde gezerken talihsiz bir kaza ile denize düştüklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Yeğenlerim deniz kenarında yürürken kızın ayağı kayıyor, denize düşüyor. Onu kurtarmak amacıyla arkasından küçük kardeşi atlıyor. O esnada ikisi de dalgalara kapılıp kayboldu. Yaklaşık 2,5 aydır bu süreci bekliyoruz. Ailece orada 1,5-2 ay bekledik. Sağ olsunlar, devlet kurumları gerekli çalışmaları yaptılar ama sonuç alınamadı. Kadıköy sahilinde Velat bulundu, mutlu olduk. Normalde ölüme mutlu olunur mu ama en azından bir mezarı olacak diye ailece çok sevindik. Temennimiz bir an önce Ayşe'nin de bulunmasıdır. En azından anne ve babasının yüreğine biraz su serpilir. Bugün gördük anne babasının ne kadar sevindiğini. Acıyla birlikte bir sevinç."

?Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için arkasından atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri, bu nedenle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Olayın ardından iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlatmış, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla taramıştı.

Kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip etmiş ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Kadıköy sahilinde önceki gün denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirmiş, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüş, cesedin Adli Tıp Kurumundaki (ATK) kimlik tespit çalışmaları sonucu Velat Can'a ait olduğu belirlenmişti.