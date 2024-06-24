Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde Sarıabat Mahallesi'ndeki lisanslı hububat deposunda çalışan Tuncer Bozdere (63), dün elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bozdere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Honaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

24.06.2024 20:53
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Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıabat Mahallesi'ndeki lisanslı hububat deposunda çalışan Tuncer Bozdere (63) dün elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bozdere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Honaz Mezarlığında toprağa verildi

Kaynak: AA

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