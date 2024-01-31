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Denizli'de Eşinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Eşinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Eşinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan ve gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi. Siteler Mahallesinde ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu evin kapısına 29 Ocak'ta tabancayla ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.Ü. tutuklandı.

31.01.2024 18:43
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evin kapısını kurşunlayan ve gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Siteler Mahallesinde ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu evin kapısına 29 Ocak'ta tabancayla ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan S.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Ü. tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Denizli'de Eşinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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