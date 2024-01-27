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Denizli'de Misafirliğe Giden Kadın, İş Arkadaşlarının Ziynet Eşyalarını Çaldı - Son Dakika
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Denizli'de Misafirliğe Giden Kadın, İş Arkadaşlarının Ziynet Eşyalarını Çaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde misafirliğe gittiği iş arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı ve şüphelinin iş arkadaşlarıyla aynı atölyede çalışan S.A. olduğunu tespit etti. S.A, operasyon sonucunda gözaltına alındı. Zanlının, iş yerinde arkadaşlarının çantalarından aldığı anahtarların kopyasını çıkartarak evlerine girip ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi. Bulunan ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Denizli\'de Misafirliğe Giden Kadın, İş Arkadaşlarının Ziynet Eşyalarını Çaldı
27.01.2024 - 12:23,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde misafirliğe gittiği iş arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Pamukkale'deki iki evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelinin, mağdurlarla aynı tekstil atölyesinde çalışan S.A. olduğu belirlendi. S.A, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının, iş yerinde arkadaşlarının çantalarından gizlice aldığı anahtarların kopyasını yaptırıp evlerine girdiği ve ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi.

Hırsızlık yapmadan önce arkadaşlarını evinde ağırlayan ve kendi ziynet eşyalarını gösteren S.A'nın, kendisi misafirliğe gittiğinde de arkadaşlarının ziynet eşyalarına bakıp yerini öğrendiği öne sürüldü.

Bulanan ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Pamukkale, Denizli, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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