Denizli'de Ormanlık Alanda Fotokapanla Tilki, Kızıl Geyik ve Dağ Keçisi Görüntülendi

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Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapanla tilki, kızıl geyik ve dağ keçisi görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyik, fotokapana doğru bakan tilki ile dağlarda gezen dağ keçileri yer alıyor.???????