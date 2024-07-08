Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada H.K'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Petem ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak Petem, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.K ile H.G ve R.G gözaltına alındı.

08.07.2024 12:55
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Petem, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Petem, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.K ile H.G ve R.G gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Dokuzkavaklar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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