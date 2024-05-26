Denizli'de silahlı saldırı: Kadın öldü, oğulları tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de silahlı saldırı: Kadın öldü, oğulları tutuklandı

Denizli\'de silahlı saldırı: Kadın öldü, oğulları tutuklandı

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan oğulları tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın ifadesine başvurdu. Çelişkili ifadelerde bulunan H.A, daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

26.05.2024 16:23
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Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadelerde bulunan H.A, daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlı H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Babası yardım istemiş

Zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olaydan sonra tüfeği sakladığını, yaralı babasının kendisini telefonla arayıp yardım istediğini ve koşarak yanına gidip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde dün, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet A. (55) tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.???????

Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, Güney, Baba, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı saldırı: Kadın öldü, oğulları tutuklandı - Son Dakika

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