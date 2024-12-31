Denizli\'de Yılbaşı Huzur Tedbirleri

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Denizli Valiliği, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 291 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde 232 ekip ve 1223 polis, jandarmada ise 192 tim ve 644 personel ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

İl genelinde terör, aranan şahıs, göçmen kaçakçılığı, sürücülere yönelik alkol uygulaması, narkotik, asayiş yol, umuma açık yer ve eğlence merkezlerinde denetimlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi sağlamak için ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarına giren konularda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz Denizli'nin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürmektedir."