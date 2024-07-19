Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi - Son Dakika
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Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Denizli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, basın mensuplarıyla paylaştığı kayıtlarda, özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşen kazaların dikkat çektiğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, düzenlediği basın toplantısında 2022-2024 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi ve trafik kazalarını önlemek için yapılan uygulamaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

19.07.2024 14:25
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Denizli'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarına yansıyan kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Polis Evi'nde düzenlediği basın toplantısında kent genelinde 2022-2024 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgiler verdi.

Trafik kazalarını önlemek için tüm personeliyle belirledikleri alanlarda hava ve kara araçlarıyla sık sık uygulamalar yaptıklarını anlatan Sağdıç, bunlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yavuz Sağdıç, Denizli, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi - Son Dakika

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