Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Güncel

Denizli'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarına yansıyan kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Polis Evi'nde düzenlediği basın toplantısında kent genelinde 2022-2024 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgiler verdi.

Trafik kazalarını önlemek için tüm personeliyle belirledikleri alanlarda hava ve kara araçlarıyla sık sık uygulamalar yaptıklarını anlatan Sağdıç, bunlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.