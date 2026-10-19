Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsindeki İsmail Saymaz'a geçmiş olsun dedi - Son Dakika
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsindeki İsmail Saymaz'a geçmiş olsun dedi

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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsindeki İsmail Saymaz\'a geçmiş olsun dedi
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Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Silkin Ün, ziyareti 'Geleneksel Ev Hapsi Günleri' kapsamında yaptığını ve bu günleri bir an evvel geride bırakma temennisini paylaştı.

(İSTANBUL) - Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Silkin Ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsmail Saymaz'ı 'Geleneksel Ev Hapsi Günleri' kapsamında ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Mizahının bile tatsız olduğu bugünleri bir an evvel geride bırakmak temennisi ile" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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