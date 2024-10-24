Deprem Bilinci İçin Yeni Proje

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ALLİANZ Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yaparak, 7-14 yaş grubundaki çocuklar için deprem farkındalığını artırmayı amaçlayan 'Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar' programını başlattı. Program, bugün gerçekleştirilen bir lansman ile duyuruldu. Allianz Teknik'in danışmanlığında geliştirilen program, üç yıl boyunca 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanacak olan bu program, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları çocuklara öğretmeyi amaçlıyor.

Bugün, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda, 'Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar' projesinin tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda merkezin 5'inci yıl dönümünün kutlandığı etkinliğe, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda TEGV ile işbirliklerini çok önemsediklerini vurgularken Allianz'ın 100 yıllık tarihçesine değindi. Ayrıca, 5'inci yılını dolduran Allianz Teknik hakkında bilgiler vererek, merkezde hizmet veren deprem simülasyon odaları ve kurumların kendilerini test edecekleri deprem simülasyon sistemlerini tanıttı. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise yaptığı konuşmada, TEGV'in faaliyetlerinden, yaşanan 6 Şubat depremleri ardından gerçekleştirdikleri çalışmalardan ve Allianz Türkiye ile olan işbirliklerinden bahsetti.

GÜRKAN: EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ ÇOCUKLAR

Bu yeni sosyal sorumluluk projesi hakkında Konuşan Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, "En büyük motivasyonumuz çocuklar, çünkü onlar geleceğimiz. Tabii aynı zamanda deprem, çok sık yaşanmayan bir afet olduğu için bazen unutulabiliyor. Bu yüzden deprem konusunu sürekli gündemde tutmak ve çocuklarımıza ilkokul çağında bu eğitimi vererek temel bilinci kazandırmak istiyoruz. Şu anda ilk hedefimiz, üç yıl içinde 135 bin çocuğa ulaşmak. Ancak duruma ve ihtiyaca göre bu sayıyı artırmayı da planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 çocuğumuza da Allianz Teknik kampüsünde birebir fiziksel eğitim vermeyi hedefliyoruz. Böylece çocukların öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamaya çalışacağız" dedi.

Gürkan TEGV ile geliştirdikleri bu projenin 3 yılla sınırlı kalmayacağını söyleyerek, "Bu program, TEGV ile sürekli devam edecek bir iş birliği olacak. Çocuklarımızın aldığı eğitimin sürekliliğini sağlamak ve deprem bilinci oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu program üç seneyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda bu programı daha da geliştirip genişletmeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, olabildiğince çok çocuğa ulaşmak ve onlara bu eğitimi vermek" diye konuştu.

TOSYALI: BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİ BİR GELECEĞE HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLIYORUZ

Programın toplumsal etkisine dair konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da," Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak Allianz Türkiye ile uzun yıllardır süregelen bir iş birliğimiz var. Birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklarımızın güvenli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz. Bugünkü 'Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar' programıyla da yeni bir projeye başlıyoruz. Çocuklarımız deprem anında nasıl daha güvenli olabilirler, kendilerini nasıl hazırlayabilirler gibi konularda etkinliklerle eğitim alacaklar" ifadelerini kullandı.

TEGV'in faaliyetlerinin daha çok dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik olduğunu da vurgulayan Tosyalı çocukların proje kapsamında alacakları eğitimler hakkında da şöyle konuştu:

"TEGV'in faaliyet alanı Türkiye'de sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu nedenle, ulaştığımız çocuklar, deprem bilinci eğitimi konusunda önemli bir ihtiyaç duyuyor. Projemizle birlikte 34 ilde, 135 bin çocuğumuz bu eğitimlerden yararlanacak. Bugün itibarıyla başlattığımız 'Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar' programı, çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanmasına yardımcı olacak. Çocuklarımız, TEGV noktalarında bir kutu oyunu ile eğitime katılacaklar ve ardından Allianz Teknik merkezine yapacakları ziyaretlerle bilgilerini pekiştirecekler. Türkiye bir deprem ülkesi ve biz çocuklarımızı bu gerçek doğrultusunda geleceğe güvenle hazırlamak için bu projeyi başlatmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Allianz Türkiye'ye bu konuda verdikleri destek için çok teşekkür ederiz."

TOPLUMSAL BİLİNÇTE ÜÇ AŞAMALI EĞİTİM MODELİ

Allianz Türkiye ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile hayata geçen program üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada, çocuklar TEGV noktalarında iki modüllü bir eğitim alacak ve deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecek. Eğitimler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla desteklenecek. İkinci aşamada ise çocuklar Allianz Teknik'i ziyaret ederek öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaklar. Son olarak, deprem farkındalığını artırmak için özel olarak tasarlanan bir kutu oyunu devreye girecek. Bu oyun, TEGV noktalarında kullanılacak ve satışıyla elde edilen gelir, TEGV'e bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

'Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar' projesi ayrıca, çocuklar aracılığıyla ailelere ve topluma da ulaşarak genel bir bilinç oluşturacak. Eğitimlerde kazandırılan bilgiler, çocuklar tarafından ailelerine aktarılacak, böylece toplumun deprem bilinci artmış olacak.

SİMÜLASYONLA SON BULDU

Etkinliğin sonunda merkezde tur gerçekleştirilirken, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yaşanan şiddetin deneyimlendiği simülasyon odasında katılımcılara deprem anında yapılması gerekenlere dair bilgiler verildi.