Deprem Bölgesinde 200 Bin Konut Hedefi - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde 200 Bin Konut Hedefi

Deprem Bölgesinde 200 Bin Konut Hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası 2025 yılına kadar bölgede toplam 452 bin 983 konut teslim edilmesini planladıklarını duyurdu.

01.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda ise 452 bin 983 konutu sahiplerine teslim edeceklerini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" dedi.

İLLERE GÖRE TESLİM EDİLEN KONUT SAYILARI

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı infografiğe göre; bugüne kadar Adana'da 3 bin 872, Adıyaman'da 24 bin 625, Diyarbakır'da 7 bin 98, Elazığ'da 5 bin 481, Gaziantep'te 20 bin 888, Hatay'da 32 bin 160, Kahramanmaraş'ta 27 bin 398, Kilis'te 1929, Malatya'da 19 bin 751, Osmaniye'de 5 bin 410, Şanlıurfa'da 6 bin 512 konut/iş yeri teslim edildi.

TESLİM EDİLECEK KONUT SAYILARI

Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut ve iş yeri sayısı Adana'da 6 bin 680, Adıyaman'da 30 bin 53, Diyarbakır'da 7 bin 391, Elazığ'da 7 bin 11, Gaziantep'te 24 bin 191, Hatay'da 44 bin 227, Kahramanmaraş'ta 39 bin 136, Kilis'te 2 bin 852, Malatya'da 27 bin 343, Osmaniye'de 5 bin 632, Şanlıurfa'da 7 bin 172'ye yükselecek.

2025 sonunda ise Adana'da 12 bin 528 konut ve 89 iş yeri, Adıyaman'da 39 bin 772 konut ve 2 bin 397 iş yeri, Diyarbakır'da 17 bin 326 konut ve 251 iş yeri, Elazığ'da 14 bin 264 konut ve 87 iş yeri, Gaziantep'te 29 bin 940 konut ve bin 377 iş yeri, Hatay'da 146 bin 305 konut ve 11 bin 864 iş yeri, Kahramanmaraş'ta 62 bin 775 konut ve 6 bin 132 iş yeri, Kilis'te 3 bine yakın konut ve iş yeri, Malatya'da 66 bin 941 konut ve 12 bin 761 iş yeri, Osmaniye'de 10 bin 884 konut ve 966 iş yeri, Şanlıurfa'da 13 bin 443 konut ve 95 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde 200 Bin Konut Hedefi - Son Dakika

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