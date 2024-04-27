Deprem Bölgesinde Kalıcı Konutların Teslimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Kalıcı Konutların Teslimi Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde; bin 240 şantiyede 110 binden fazla ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Afetin birinci senesinde 76 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, 396 bin 220 kalıcı konutun inşası da devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ailesi ile birlikte yakalanan Enis Sezer, çelik karkastan yapılan yeni köy evine kavuştu ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise depremzedelere desteklerinin süreceğini belirtti.

27.04.2024 21:37  Güncelleme: 21:39
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Deprem bölgesinde kalıcı konutların teslimi devam ediyor

GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından asrın felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Depremlerde köy evleri yıkılan Gaziantepli Enis Sezer ve ailesi de çelik karkastan yapılan yeni yuvalarına kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde; bin 240 şantiyede 110 binden fazla ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Afetin birinci senesinde 76 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, 396 bin 220 kalıcı konutun inşası da devam ediyor.

"Ellerinden gelenin daha iyisini yaptılar"

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depreme, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ailesi ile birlikte yakalanan Enis Sezer, Mesthüyük Köyü'nde çelik karkastan yapılan yeni köy evine kavuştu. Devletin, depremin ilk anından itibaren her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Sezer, "Nasıl yapılacak diye merak ediyorduk? Evleri yetiştirmek için yağmur, çamur, yaz, kış demeden sürekli çalışmalarına devam ettiler. Ellerinden gelenin daha iyisini yaptılar. Bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyorduk" diye konuştu.

"Vatandaşımız için en güzelini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını belirterek, "Enis kardeşimin de tüm depremzede vatandaşlarımızın da hiç endişesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanındayız. Onlar için en iyisini en güzelini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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