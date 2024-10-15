Deprem İçin Güvenli Ev Projesi

Güncel

Evdeki eşyaların depreme karşı sabitlendiği kapıdaki stickerdan anlaşılacak

İlçe kaymakamlığı deprem projesi yaptı, eşyaların sabitlenmesi için ilçedeki tüm evlere dolap sabitleme aparatı dağıttı

Kaymakam öğrencilere depremde dolap sabitleme aparatı hediye etti

Keles kaymakamlığından, evim güvende geleceğim güvende projesi

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde İlçe Kaymakamı Muhammed Ali Yolal tarafından başlatılan "Evim Güvende, Geleceğim Güvende. " Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine depreme karşı tedbir almaları amacıyla dolap sabitleme aparatı dağıtıldı.

Proje kapsamında ilk sabitleme aparatları hediye edilen öğrenciler, evlerindeki bütün mobilyaları velilerine sabitleme yaptırmaları durumunda Kaymakamımızdan "Bu evde bütün mobilyalar sabitlendi" yazılı stickerları almaya hak kazanıp, evlerinin kapılarına yapıştırabilecekler.

İlçe Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ilk etapta 1000 adet sabitleme aparatlarının dağıtıldığını ve bunu ilk etapta en değerlileriyle yani çocuklarıyla ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Yolal, "Anne ve babalarının ne yapmaları gerektiğini ve çocuklarımızın da ailelerinden evlerindeki tüm eşyaları sabitlemelerini de istemelerini söyledik. Doğal afetlerde evlerde yaşanan bir çok can kaybının en önemli sebeplerinden biride kapı kenarlarına konulan dolaplar ve bu dolaplar devrildiğinde evden dışarıya çıkışın, dışarıdan içeriye girişinde gerçekleştirilemesi.

Bizlerde farkındalık olması adına böyle bir proje gerçekleştirerek geleceğe dikkat çekmek istedik, bunu yaparken en değerlilerimizle yani evlatlarımızla irtibat kurarak ailelerine ulaştırdık. Kimi evleri ziyaret edeceğiz, tüm dolapları sabitleyen ailelerimizin çocuklarına Bu evde tüm dolaplar sabitlendi yazılı sticker hediye edeceğiz onlarda evlerinin giriş kapılarına yapıştırarak farkındalık oluşturacaklar.

Daha güvenli yarınlar için çocuklarla yola çıktık, inşallah tüm ilçemizi bu konuda bilinçlendirerek önce evlerini sonrada kendileriyle beraber çocuklarının geleceklerinide güvence altına almış olacağız dedi.