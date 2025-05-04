Deprem Konutları İncelendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaloğlu'nun katılımıyla AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, bu zamana kadar yürütülen çalışmalar ile imar ve inşa faaliyetleri değerlendirildi.

Vali Seddar Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaşandığını şehrin yaralarını sarmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bugün itibarıyla yaklaşık 68 rezerv alanda çalışmalarımız başlamış durumda. Şehrimizde şu anda 977 kırsal konut şantiyesi aktif olarak çalışmakta. Altyapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülmekte. İçişleri Bakanlığı'mızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın ve AFAD'ın koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde toplamda 100 bin 416 konut ve iş yerinin inşa süreciyle Malatya, adım adım mükemmel bir şekilde yeniden imar edilmektedir." bilgisi verdi.

Toplantı sonrası Karaloğlu, İkizce TOKİ konutlarında, Merkez-2 Saray Mahallesi'nde, Valilik binasında ve Bakırcılar Çarşısı'nda inceleme yaptı, Bahçebaşı Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutlarını inceledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Karaloğlu'na, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Cihan Çetin ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.