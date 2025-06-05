Deprem Mezarlığında Hüzünlü Arefe - Son Dakika
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Deprem Mezarlığında Hüzünlü Arefe

05.06.2025 14:02
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Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarına dua ederek hüzün dolu anlar yaşadı. 25 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından ailelerini kaybeden vatandaşlar, Saddok Antakya Narlıca'daki mezarlıkta bir araya geldi.

Deprem mezarlığında hüzünlü arefe

HATAY - Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının başında hüzün içerisinde dua ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda arefe gününde de, depremde yakınını kaybeden vatandaşlar ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"Bayramlaşacak ailem ve kimsem kalmadı"

Depremde ailesini kaybeden acılı baba Cengiz Balk, "Depremde eşimi ve 3 çocuğumu kaybettim. Buraya ailemin yanına her bayram ve her Cuma gelirim. Bayramda el öpecek kimsem kalmadı. Bayramlaşacak ailem ve kimsem kalmadı. Deprem herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Kimse kimseyi tanımıyor. Allah bütün ölenlere rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Yüreğimizdeki acı ilk günkü gibi hala devam ediyor"

Deprem oğlunu, gelinin ve üç torununu kaybeden acılı anne Melahat Altınçekiç, "Depremde; oğlumu, gelinimi, 5 yaşındaki büyük torunum ve ikiz torunumu kaybettim. Yüreğimizdeki acı ilk günkü gibi hala devam ediyor. Onların olmayışı psikolojimizi bozuyor. Evlat unutulmaz. Yandık, bittik ve öldük. Ailemden 5 kişiyi kaybettim" dedi.

Kaynak: İHA

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