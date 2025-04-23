Deprem panik yarattı, genç merdivenlerden düştü

Depremden kaçarken, merdivenlerden düştü
BURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçmaya çalışan genç, merdivenlerden düştü.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Elifnur B. (14), deprem sırasında heyecanlandı. Apartmandan koşarak inen genç, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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