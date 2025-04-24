Deprem sonrası Eyüpsultan\'da kütüphane açıldı

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Eyüpsultan'daki Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için açıldı. Geceyi burada geçirecek vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıldı. Fatih Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesisler de vatandaşların hizmetine açıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Eyüpsultan'daki Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi evlerine girmek istemeyen vatandaşların kullanımı için açıldı. Geceyi burada geçirecek olan vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıldı.

'BURASI DAHA GÜVENLİ'

Ailesi ile kütüphanede kalan Enver İşler, "Bir iki saat sonra gideriz, hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Başka söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi. Kütüphanede kalan bir başka kişi ise, "Biz kahvaltı masasından bırakıp kalktık. Hep dışarıdayız sabahtan beri. Sıcak çorba bulunca içelim dedik, burası daha güvenli. Bütün aile buradayız" diye konuştu.

'İKRAMLARIMIZ SABAHA KADAR DEVAM EDECEK'

Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Ün, "Öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun dileyelim. Şu anda İstanbul'un çeşitli yerlerinde 15 bin kişilik sıcak çorba hazırladık, Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak. Rami Kütüphanesi'nde ise 1500 kişilik sabaha kadar devam edecek çorba dağıtımımız. Aynı zamanlarda da diğer noktalarda da ikramlarımız sabaha kadar devam edecek" şeklinde konuştu. Vatandaşların geceyi burada geçirmesi bekleniyor.

BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİ VATANDAŞA AÇTI

Öte yandan Fatih Belediyesi de sosyal tesislerini vatandaşlara açtı. Depremin ardından tedirginlik yaşayanlar belediyenin sosyal tesislerine geldi. Fatih Belediyesi yaptığı açıklamada, "Fatih Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece açık olacak, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Temel ihtiyaçları Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır" denildi.